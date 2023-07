Sicurezza del territorio: 139mila euro per tre comuni valsesiani

Sono tre gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per un totale di 139mila euro, riguardanti la Valsesia nell’ambito dei nuovi finanziamenti stanziati dalla Regione Piemonte a sostegno delle amministrazioni locali che, nel caso di calamità naturali, non riescano a fronteggiare con mezzi e risorse proprie i danni occorsi al patrimonio pubblico.

I fondi sono andati a Fobello con 68mila euro per il ripristino della scarpata spondale in sinistra del torrente Mastallone lungo la strada comunale Santa Maria-La Gazza; Rimella con 21mila euro per il rifacimento del muro di sostegno in sponda sinistra e l’attraversamento sul rio Grebie sulla strada comunale pedonale in frazione Prati e Scopello con 50mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale in località Alpe di Mera con posa in opera di tiranti al muro di sostegno di sottoscarpa.

«Con questi contributi - commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e per l’assessore alle Opere pubbliche e Difesa del suolo Marco Gabusi - diamo forma ad interventi urgenti di messa in sicurezza che non sempre i Comuni riescono ad effettuare con le loro risorse economiche. La Regione continua così a dimostrare attenzione verso le esigenze degli Enti locali che hanno subito eventi meteorologici magari molto localizzati ma con notevoli danni e disagi per i cittadini».