Maltempo sul vercellese: una pianta sfonda il tetto di un box al canile di BorgoVercelli

Notte di maltempo su tutto il Piemonte e anche il vercellese conta i danni: nella notte, intorno alle 3 un violento temporale si è abbattuto sulla città e sui dintorni.

Pioggia molto forte e raffiche di vento violente hanno flagellato diverse zone della città e del vercellese: danni ingenti, al Canile di Borgo Vercelli, per la caduta di una pianta ad alto fusto che si è abbattuta sul muretto posteriore della struttura, sfondando il tetto di un box. Per fortuna i cani sono rimasti nelle loro cucce e non hanno riportato conseguenze per l'accaduto.

Diverse le segnalazioni arrivate ai Vigili del Fuoco per danni d'acqua e piante pericolanti. Nella zona di Caresanablot si registrano cartelli pubblicitari divelti e alberi abbattuti.

(notizia in aggiornamento)