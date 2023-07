Maltempo: mattinata di lavoro per rimuovere le piante cadute -FOTO

Mattinata di lavoro per ripristinare i danni causati dalle numerose piante abbattute dal maltempo che, nella notte, ha flagellato il vercellese.

in città si sono registrati alberi caduti nei giardini di corso Italia dedicati a Papa Giovanni XXIII: un'enorme conifera si è spezza in due, abbattendosi sul giardino. L'aiuola è transennata e interdetta fino alla rimozione del tronco e dei rami.

Subito rimossa, invece, la pianta caduta su via Trento all'altezza del vecchio stabilimento del Caffé Rossa che rischiava di compromettere la circolazione.

In Parco Kennedy si sono registrati allagamenti nella parte centrale, come sempre avviene quando ci sono rovesci violenti e una zona è rimasta transennata tutta la mattina.

Mezzi e uomini al lavoro anche in viale Garibaldi, dove una pianta è caduta a poca distanza dal bypass sul quale transitano i mezzi che non possono accedere a piazza Roma a causa dei lavori in corso: non ci sono stati disagi per il traffico, ma, ancora una volta, la parte nord del viale, dove mancano già molte piante, abbattute o cadute nel corso degli anni, ha mostrato la propria fragilità

Appena fuori città ci sono stati rilevanti danni a Caresanablot: piante cadute e cartelli divelti hanno accompagnato il risveglio dei residenti dopo una nottata difficile per la violenza della pioggia e del vento.