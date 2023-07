Parcheggio di via Birago, partiti i lavori di rimizione dell'eternit

Procedono i lavori per la realizzazione del parcheggio di via Birago: in questi giorni sono in corso la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dal capannone dismesso che verrà poi abbattuto per fare posto al piazzale destinato a ospitare 150 posti auto, raddoppiando così la disponibilità di posti auto nell'area della stazione, oltre il quarto binario della ferrovia.

«L'abbattimento del vecchio impianto per la lavorazione della lolla inizierà nel corso dell'estate - aveva spiegato il vicesindaco, Massimo Simion il giorno dell'avvio dei lavori».

Il parcheggio di via Birago è uno dei tasselli della nuova molbilità cittadina e andrà a completare il piano di creazione di ampi bacini di parcheggio a favore dei pendolari iniziato con la realizzazione dell'area a fianco della stazione e proseguita con la creazione deii grandi parcheggi via De Rossi (che, al termine dei lavori in via Birago sarà di fatto raddoppiata) e di corso Fiume.