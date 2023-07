Mc Donald's apre anche a Santhià, inaugurazione entro fine anno

E’ prevista per il periodo pre-natalizio l’inaugurazione di un nuovo locale della catena di ristoranti fast food statunitense Mc Donald’s,

«I più attenti - conferma il sindaco Angela Ariotti - avranno visto in questi giorni diverse persone che si aggiravano nei pressi della rotonda tra corso Aosta e la SP 143: proprio in quella zona, nel lotto accanto al punto vendita della San Carlo Salotti, sorgerà il nuovo esercizio commerciale. L’ Amministrazione Comunale e gli Uffici negli scorsi mesi hanno incontrato diverse volte i soggetti interessati, per interfacciarsi e concordare le procedure da seguire, e discutere insieme agli investitori le possibili ricadute occupazionali e anche di eventuali compensazioni territoriali».

Sono previste assunzioni di circa 30 addetti, suddivisi su varie mansioni, e ben presto verranno diffuse le ricerche di personale ed i canali tramite cui potersi candidare.

«La notizia dell'arrivo a Santhià di Mc Donald’s ha suscitato il massimo interesse. Oltre a procurare ricadute occupazionali, abbiamo da subito pensato alla nostra fascia dei giovani - aggiunge la sindaca -. A quanto purtroppo i nostri centri, senza più cinema e discoteche, poco offrano a questa fascia d'età. Mentre il Mc Donald's è sicuramente un luogo a loro molto gradito. Stiamo lavorando sul progetto di estendere la nostra ciclabile che arriva all'oratorio di San Grato, fino a corso Aosta. Crediamo sia importante mettere in sicurezza questo percorso.In futuro pensiamo di poter arrivare fino alla zona industriale e quindi poter accedere alla piscina e perché no ai futuri progetti che occuperanno l'area ex Beverly».