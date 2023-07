Andrea Dossena, un'idea precisa di calcio, spregiudicata e concreta al tempo stesso

Il mercato per la Pro Vercelli? Dal 15 alla fine di agosto quando – avviene così con i saldi – si potrà acquistare roba buona (leggi giocatori) alle metà del costo attuale. E la Pro Vercelli di quest’anno punterà sui giovani, perché il minutaggio è la fonte più importante di entrate per un club che non ha il mega sponsor o migliaia di abbonati e/o tifosi.

Assunti, questi, che il presidente Paolo Pinciroli e il direttore Alex Casella hanno ribadito alla presentazione del nuovo tecnico, Andrea Dossena e del nuovo sponsor: ISCC Fintech.

Classe 1981, un passato “importante” da giocatore (Napoli, Udinese, nazionale, l’esperienza inglese), un’idea precisa di calcio che è figlia tanto del suo vissuto da calciatore quanto dall’essere un figlio di contadini. È un uomo pratico l'ex tecnico del Renate.

È importante quel che dice, ma anche quello che non dice un nuovo allenatore.

E lui non dice che bisognerà pazientare perché purtroppo potrà avere a disposizione una rosa fatta e finita solo a fine agosto, né dice che i giovani bisogna aspettarli…

No. Dice: «Sono ambizioso».

Dice di ispirarsi a Maurizio Sarri «ma ho imparato da tanti, anche dai migliori preparatori atletici».

Dice che la sua squadra giocherà un 4-3-3 all’inglese, valutando, poi, se il play davanti alla difesa sarà un medianaccio di rottura oppure un regista.

«La fedeltà a un modulo – spiega – non vuol dire essere integralisti, vuole dire dare continuità al lavoro. Se la squadra si applica per mesi ad acquisire un certo modulo, perché stravolgerlo e ricominciare da capo, cestinando così il lavoro fatto?».

«Non vedrete mai la mia squadra – aggiunge – lottare per difendere la vittoria per 1 a 0. Non la vedrete mai scendere in campo per pareggiare. Si gioca sempre per i 3 punti.»

La carta su cui puntare si chiama intensità. Per averla quando giochi devi imparare a sputare l’anima negli allenamenti.

«Papù Gomez, quando giocava nell’Atalanta, diceva che il giorno in cui lavorava di meno era la domenica: la domenica, sul campo, ti porti dietro la somma di quel che hai fatto durante la settimana. In più (e non è poco) c’è la tensione della partita» dice ancora.

E quand’è che Andrea Dossena ha pensato che “da grande” avrebbe fatto l’allenatore?

«Quando giocavo pensavo che avrei voluto continuare fino a 50 anni. Dal momento che non era possibile e dal momento che io, senza l’adrenalina della partita, non so vivere, non mi restava che seguire questa strada».

Accanto a Dossena (che ha esordito ringraziando la società: «Spero di ripagare per la fiducia») l’intera dirigenza e il nuovo sponsor, l’amministratore delegato di AD di ISCC Fintech, Gianluca De Carlo.

«Per noi – ha detto – è un onore affiancarci a una società come questa».

«Sulla maglia della Pro Vercelli – ha commentato Paolo Pinciroli – ora gli sponsor saranno quindi due: ISCC Fintech e Rubinetterie Condor?».

«Puntare sui giovani e aspettare il momento giusto per completare la squadra significa comunque essere ambiziosi e voler disputare un campionato importante. Non siamo certo qui per fare le comparse» ha precisato il Presidente.

Su Dossena ha detto: «Lo hanno scelto e voluto Alex Casella e mio figlio, Gianluca. È stata la nostra prima scelta».

La parola al direttore, Alex Casella.

Dopo due anni di complimenti, durante l’ultimo campionato le critiche della tifoseria sono arrivate anche per lui.

«Si è chiuso un triennio, con l’accesso ai play off raggiunto due volte e con la lotta per non retrocedere l’anno passato, nonostante avessimo allestito una rosa di tutto rispetto. Bene, ora si ricomincia. Ci aspettano altre tre anni, un nuovo ciclo insomma, e la prima nostra prima mossa è stata quella di portare qua un tecnico di valore come Andrea Dossena. Un profilo, il suo, destinato ad arrivare in alto. La squadra, si sa, è incompleta e i tifosi sognano l’arrivo del nome importante. Noi stiamo alla finestra a guardare, valutando, insieme al tecnico, quelle che saranno le pedine vincenti. Ma ora come ora la precedenza va alla sfoltimento della rosa, cercando di trovare sistemazione per chi non farà parte del nostro progetto.».