Novara, trovato morto in risaia. Indagini in corso

Nella mattinata di oggi, venerdì 21 luglio, è stato rinvenuto il corpo di un uomo privo di vita nella zona del Torrion Quartara a Novara. Al momento, le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare l'uomo e chiarire le circostanze del tragico accaduto. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia di Novara insieme al personale del servizio di emergenza 118. Le indagini sono in corso per determinare le cause della sua morte.