Marijuana in casa e uno strano via vai di persone dall'alloggio: denunciato un 45enne

La Polizia di Stato di Vercelli, nel corso di mirati servizi volti alla prevenzione e al contrasto dei reati di spaccio di sostanza stupefacente svoltisi nell’ultima settimana, ha deferito alla Procura della Repubblica, in collaborazione con la Squadra Mobile di Novara, un 45enne italiano residente in un piccolo centro del novarese per il reato di detenzione di sostanza stupefacente: l'uomo è stato trovato con circa 80 grammi di marijuana.

I poliziotti hanno tenuto sotto controllo l’abitazione dell’uomo per il continuo viavai di persone e, successivamente, nell’ambito di un servizio svolto nel comune di Tronzano, è stato notato a bordo del proprio veicolo un cittadino marocchino che ha insospettito gli operatori, i quali hanno deciso di fermarlo ed identificarlo. Ai primi cenni di nervosismo, gli agenti hanno sottoposto l’uomo a perquisizione, estesa anche al suo domicilio, trovandolo in possesso di oltre 80 grammi di hashish, oltre a materiale atto alla pesatura e al confezionamento. Al termine degli atti di rito l’uomo, gravato da numerosi precedenti, è stato deferito alla competente autorità giudiziaria: secondo l'ipotesi degli investigatori attorno alla sua casa di sarebbe creato un giro di consegne di stupefacenti. Al vaglio degli investigatori l'ipotesi per la quale i "clienti", dopo aver contattato il venditore con modalità che sono adesso al vaglio degli inquirenti, vi si recavano ottenendo così le dosi già preordinate, limitando al massimo i tempi necessari allo scambio illecito.