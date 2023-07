Nasce il portale degli odontoiatri senza intermediazione sulle prenotazioni e per offrire sistemi di comunicazione professionali.

Le associazioni di categoria invitano gli associati a “normalizzare” le comunicazioni attraverso l’utilizzo di strumenti di comunicazione rappresentativi dell’importanza della funzione, ma anche tutelanti dal punto di vista del trattamento di dati sensibili proprio del settore medico.

Le Free-Email (Gmail, Yahoo, Libero, ecc) sono di proprietà della società che le concede in uso e sono potenzialmente cessabili in qualsiasi momento, inoltre non è garantito alcun tipo di supporto in caso di smarrimento delle credenziali. Le caselle offerte sul portale odonoiatri.com sono protette, private del cliente e garantiscono pieno rispetto del GDPR. Sono inoltre progettate per trasmettere allegati di grandi dimensioni.

Altro obiettivo con il servizio offerto è di sensibilizzare sull’importanza di un servizio che permette la trasmissione di allegati (lastre, foto, ecc) “grandi” è fondamentale in quanto anche i servizi gratuiti di trasferimento file (Es: WeTransfer) non garantiscono la piena tutela e riservatezza dei contenuti così come i dati.

Il servizio di posta esclusivo per gli odontoiatri ha come scopo evitare l’utilizzo di servizi di terze parti che potenzialmente espongono i dati sensibili a rischi di divulgazione impropria. Servizi di posta specifici per l’ambito medico, capienti e versatili per le esigenze di comunicazione moderne.

Vi è poi l’obiettivo principale del Team che ha fondato il portale, che è quello di contrastare le logiche dell’online che prevedono trattenute anche significative sulle prenotazioni effettuate tramite i portali verticali. L’idea che si possano mercificare le prestazioni mediche a scapito della qualità e del giusto riconoscimento del professionista ha spinto i fondatori a offrire un sistema senza intermediazione dove i clienti sono al 100% dell’odontoiatra. Una vetrina riservata esclusivamente ai dentisti dove sono già presenti più di 35 mila professionisti del settore di tutta Italia.

Le statistiche indicano che un 70/80% dei clienti dei dentisti sono residenti nella stessa zona, ma vi è una parte considerevole che si sposta per tratte superiori ai 10Km per raggiungere il proprio dentista. L’obiettivo parallelo è di facilitare la fruizione green dei servizi, permettendo ai pazienti di individuare e scegliere un dentista vicino a casa o al lavoro, di cui neanche immaginavano l’esistenza. Su odontoiatri.com si potranno scoprire tutti gli odontoiatri di zona, i centri che prestano servizio di pronto soccorso o se siete in vacanza e aveste bisogno, trovare un aiuto sarà immediato.