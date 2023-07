Calciomercato Genoa, ecco Retegui: trovato l’accordo con il Boca Juniors per l’attaccante

Il centravanti italo-argentino sbarcherà in Italia: al Boca Juniors andranno 16-17 milioni di euro bonus compresi

Evidente, c’è ancora qualcuno che desidera fortemente giocare in Serie A. Non saranno i grandi campioni affermati sul panorama calcistico mondiale, ma è bello comunque vedere nel campionato italiano anche i talenti che hanno scelto l’Italia per sbocciare definitivamente.

L'ultimo nome interessante è quello di Mateo Retegui, che ha appena trovato in queste ore l'accordo per trasferirsi al Genoa. Stessa cosa il club proprietario del suo cartellino, il Boca Juniors, che è pronto a lasciar andare l'attaccante italo-argentino. Il giovane mostrato dal ct Mancini nella nazionale italiana è dunque pronto a sbarcare in Serie A.

Calciomercato Genoa, la trattativa con il Boca Juniors per Retegui

Mateo Retegui si è messo in mostra soprattutto nell’ultima stagione con il Tigre, club argentino a cui il Boca Juniors ha prestato il ragazzo. Classe 1999, ha attirato l’attenzioni di diversi club italiani dopo aver esordito con la nazionale italiana di Mancini in Nations League. Perché sì, lui si è sempre sentito italiano.

Nelle ultime settimane hanno dunque chiesto informazioni sul suo profilo sia l’Inter che il Milan. I nerazzurri lo volevano come alternativa al centravanti prima di Thuram, ma ora gli obiettivi di mercato sono cambiati; i rossoneri invece lo seguivano come sostituto di Giroud, salvo poi virare su altro. Ha sondato il terreno anche la Lazio, ancora alla ricerca di un vice-Immobile, ma poi la pista si è raffreddata.

Alla fine l’ha spuntata il Genoa, che ha seguito il ragazzo fin dalla fine del campionato e lo ha convinto garantendogli un posto nella formazione titolare di Alberto Gilardino. Il Genoa infatti è neopromosso dalla Serie B, e ha tutte le intenzioni di formare una squadra di valore per rimanere nel massimo campionato italiano.

In queste ore è stato trovato l’accordo anche fra i club. Il Genoa aveva inizialmente offerto 15 milioni, mentre gli argentini ne volevano 20. Alla fine si chiuderà per un totale di 16-17 milioni di euro, bonus compresi.



Caratteristiche e numeri dell’attaccante

Forte fisicamente, dotato di grande grinta agonistica e notevole qualità, Retegui ha dimostrato nel tempo di essere anche concreto sotto porta. Sia con il Tigre che con la nazionale italiana, con cui ha segnato subito all’esordio. Il classe 1999 può vestire i panni della prima punta, ma anche della seconda giocando in coppia con un compagno.

In carriera, fra tutte le squadre con cui ha giocato e in tutte le competizioni, l’italo-argentino ha collezionato 160 presenze, 47 gol e 8 assist. In due soli anni con la maglia del Tigre, invece, Retegui ha totalizzato 67 gare, 35 reti e 4 assist. Numeri senza dubbio importanti per un giocatore che è in piena crescita calcistica.