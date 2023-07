Roberto Rosso condannato anche in Appello: pena ridotta a 4 anni e 4 mesi

Pena ridotta ma condanna anche in Appello per Roberto Rosso: l'ex parlamentare vercellese è stato condannato a 4 anni e 4 mesi per il voto di scambio nell’ambito del processo di ‘Ndrangheta Fenice-Carminius. La pena che in primo grado era stata di 5 anni è stata ridotta dunque ridotta.

Poco prima della Camera di Consiglio l'ex assessoe regionale aveva reso una dichiarazione spontanea in corte d’appello a Torino in cui si proclamava innocente, come del resto ha fatto per tutto il processo.



L’accusa nei suoi confronti era nello specifico di aver versato denaro a due persone affiliate alla 'ndrangheta in cambio di un aiuto per una campagna elettorale nel 2019. Entrambi sono stati condannati per questo reato con sentenza definitiva. Sempre questa mattina, Rosso ha ribadito di non sapere dei loro legami con l’associazione mafiosa e che dai due non avrebbe poi ricevuto nessun aiuto. Il processo ha coinvolto una ventina di imputati e riguarda le infiltrazioni della ndrangheta nella zona di Carmagnola.