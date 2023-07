Botteghe dei servizi: finanziamenti a tre realtà valsesiane

Si trovano a Balmuccia, Campertogno e Piode le 3 botteghe valsesiane che sono state ammesse al bando della Regione Piemonte per il mantenimento e lo sviluppo delle "botteghe dei servizi" nei paesi di montagna con meno di 5.000 abitanti.

Con questo bando, la Regione ha stanziato 3 milioni di euro per conservare o attivare esercizi che migliorano la qualità di vita dei residenti, unendo la vendita al dettaglio di beni alimentari e di prima necessità con attività utili alla cittadinanza, come Internet point, biglietteria del trasporto pubblico locale, noleggio di attrezzature a scopo escursionistico o sportivo, spazi per co-working, sportello postale (previa convenzione con il gestore del servizio), ricariche telefoniche, consegna domiciliare gratuita, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi non alimentari, sportello per la Pubblica amministrazione.

«La Bottega di Piode si colloca perfettamente in questo contesto – spiega il vicepresidente dell’Unione Montana Valsesia, nonché vicesindaco di Piode, Alberto Daffara - offre servizi apprezzati sia dai residenti che dai turisti, che sanno di poter trovare qui i prodotti tipici del territorio ma anche, contestualmente, gli stessi servizi che ci sono nelle grandi città, che vanno dalla biglietteria per il trasporto locale alla possibilità di effettuare pagamenti e ricariche, passando per la ricezione ed invio di pacchi e la consegna domiciliare gratuita. Stamattina, insieme al Sindaco di Piode Davide Ferraris - continua l’amministratore - ho accompagnato in Regione il titolare Matteo Cartini, che ha ricevuto l’attestato di “Bottega dei Servizi” della Regione Piemonte dalle mani del Presidente Cirio».

Alle tre botteghe valsesiane selezionate dall’Assessorato allo Sviluppo della montagna della Regione Piemonte, sono andati complessivamente 108.493 euro.

Nel corso della consegna degli attestati alle botteghe prescelte è stato evidenziato come questi interventi della Regione a favore delle botteghe dei servizi siano da ascrivere allo sforzo della Regione per far sì che i borghi di montagna non siano solo pittoreschi e freschi luoghi di villeggiatura, ma possano diventare sempre più zone dove poter vivere tutto l'anno, con servizi e attività economiche: «Alberto Cirio e il suo vice, Fabio Carosso, hanno sottolineato che questo bando, così come quello relativo alla residenzialità in montagna, verrà presto rifinanziato – spiega Alberto Daffara – l’obiettivo è sostenere sia gli esercizi pubblici che il recupero di immobili da destinare a prima abitazione da parte di persone che vogliano trasferire la propria residenza nei comuni montani. Dal canto nostro – conclude il vicepresidente dell’Unione Montana - come Unione Montana, siamo soddisfatti di queste iniziative e dei riconoscimenti ottenuti in Valsesia: costituiscono un ulteriore tassello al grande lavoro che a nostra volta stiamo portando avanti per rinforzare il tessuto economico locale nell’ottica del contrasto al depauperamento demografico della nostra Valsesia».