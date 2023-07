Ubriaco getta bottiglie di vetro nella fontana di Piazza dei Pesci e minaccia gli agenti: denuncia e Daspo per un 44enne

Divieto di accesso alle aree urbane, ai pubblici servizi e ai locali di pubblico intrattenimento del centro storico e delle aree limitrofe per un italiano 44enne che più volte, nel recente passato, si è reso protagonista di episodi di ubriachezza molesta nella zona compresa tra Piazza de' Pesci e via Gioberti.

L'ultimo intervento, in ordine di tempo, è avvenuto nei pressi del ristorante Ortica, per la presenza di una persona molesta che, in evidente stato di ubriachezza, con in mano una bottiglia di birra in vetro, infastidiva la clientela e i passanti. Il personale della Questura, all'arrivo, ha identificato l'uomo, sanzionandolo per ubriachezza.

Inoltre, essendo già noto per la medesima condotta e per altri comportamenti antisociali e molesti di cui si era reso responsabile diverse volte negli ultimi giorni nella zona del centro storico, l'uomo è stato segnalato al Questore per l'emissione del provvedimento di Dacur, il cosiddetto Daspo urbano.

In uno di questi episodi, verificatosi in piazza Palazzo Vecchio, l'uomo aveva litigato con passanti, spaccato bottiglie di vetro poi lanciate nella fontana - comportamento che gli era valso anche la denuncia per getto pericoloso di cose e per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, commessi sia sul posto sia durante l’accompagnamento in Questura.

In considerazione della condotta perdurante del soggetto, ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica ed, in particolare, per quella del centro storico di Vercelli, è stato adottato, nei suoi confronti, dal Questore, un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane, ai pubblici servizi ed ai locali di pubblico intrattenimento siti nel predetto centro storico e nelle aree limitrofe, nonché di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi, dalle 12 alle ore 3 di ogni giorno, per la durata di 6 mesi.