Tentato furto in casa e in auto: denunce a raffica della Polizia

Quattro denunce per tre tentati furti, uno dei quali in abitazione (reato che prevede pene particolarmente severe), da parte degli uomini della Volante della Questura di Vercelli.

Nel primo caso si è trattato di un furto all'interno di un'autovettura, parcheggiata in via XX Settembre: un uomo, prima ha introdotto la mano attraverso il finestrino lievemente abbassato e subito dopo ha aperto la portiera e ha iniziato a frugare all’interno, per poi allontanarsi. Nei confronti del soggetto, già deferito in stato di libertà per altri reati e residente in una provincia differente da quella di Vercelli, oltre alla denuncia è stata proposta la misura di prevenzione personale del foglio di via.

In un’altra occasione, gli operatori si sono recati in via Felice Monaco per la segnalazione del furto di un telefono. Giunti sul posto, chi aveva richiesto l'intervento scappava alla vista degli operatori e, rintracciato da questi ultimi, assumeva un atteggiamento irrispettoso nei loro confronti. Sottoposto a perquisizione personale con esito negativo, è stato deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

L’ultimo episodio ha visto invece protagonisti due soggetti, denunciati in stato di libertà per tentato furto in abitazione. Gli operatori delle Volanti sono intervenuti in via Giuba su segnalazione di un uomo, che riferiva che due soggetti avevano fatto ingresso nell’abitazione accanto e che successivamente si erano allontanati. Immediata la risposta degli operatori che, dopo aver acquisito maggiori informazioni, hanno prontamente rintracciato i due denunciandoli.