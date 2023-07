Irregolare sul territorio, ruba una banconota a un giovane

Ha sottratto repentinamente una banconota tenuta in mano da un giovane che aveva da poco parcheggiato in piazza Antico Ospedale e poi si è dato alla fuga verso piazza Roma dove gli agenti della Questura, allertati dalla vittima del furto, lo hanno fermato e denunciato.

Intervento delle Volanti, nei giorni scorsi, in piazza Roma per furto con strappo. Gli operatori, su segnalazione della giovane vittima hanno individuato l'autore del furto, che si trovava in compagnia di altri due uomini. I tre, di origine marocchina, sono stati identificati e, a seguito dei relativi accertamenti, si è poi proceduto a deferire in stato di libertà uno di essi per il furto con strappo e per inottemperanza all’ordine del Questore di Nuoro di abbandonare il territorio nazionale con conseguente provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Vercelli e l’ordine del Questore di Vercelli a lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.

Un altro uomo è stato denunciato in stato di libert per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sull’identità, nonché per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Nei confronti di quest’ultimo, è stato emesso dal Prefetto provvedimento di espulsione, nonché l’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro sette giorni.