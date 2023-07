Cigliano è tornata in piazza

Pizza in piazza a Cigliano

Cigliano torna in piazza. Anzi Pizza in piazza, manifestazione organizzata dalla Pro Loco che ha offerto ai cittadini una serata speciale, tra canzoni, chiacchere e.. pizza. Circa 250 persone hanno aderito all’invito confermando la qualità delle iniziative della Pro Loco ciglianese. DJ Frank ha portato allegria e musica, il tutto per confezionare un evento decisamente riuscito e da ripetere.