Masserano, brutta avvenuta per un giovane caduto in moto

Momenti di paura, nella serata di lunedì, per un giovane del quale si erano perse le tracce nei boschi di Masserano. Nel tardo pomeriggio i Vigili del Fuoco avevano fatto partire il protocollo per la ricerca delle persone scomparse, mobilitando l'elicottero Drago.

Poco dopo le 19 il giovane è stato ritrovato.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembra che si fosse allontanato da casa in moto e scivolato in un vallone lasciando in apprensione i famigliari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui.

Al momento del ritrovamento il giovane era comunque cosciente. I Vigili del Fuoco hanno proceduto al suo recupero per mezzo e lo hanno affidato alle cure del 118 per il trasporto in ospedale a Ponderano per i necessari controlli.