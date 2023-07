Schianto sulla A26: un ferito grave e autostrada chiusa per 45 minuti

Un ferito in gravissime condizioni elitraspotato al Cto e uno, invece, ricoverato all'ospedale di Vercelli, in codice verde.

Si precisano alcuni dettagli dell'incidente avvenuto intorno alle 17 sulla A26 a due chilometri dal casello di Borgo Vercelli, in direzione Genova.

Per i soccorsi, insieme al 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Vercelli che si è adoperato immediatamente per la messa in sicurezza dello scenario e per prestare i primi soccorsi sanitari a una delle vittime, applicando le procedure di trattamento di primo soccorso sanitario.

Per questo, all'arrivo dell'elisoccorso, il personale medico ha provveduto a stabilizzare sul posto il ferito per poi trasporlo, in codice rosso, al Cto di Torino.

Nell'evento erano coinvolta un'altra persona trasportata per accertamenti presso nosocomio di Vercelli in codice verde.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa 45 minuti e successivamente riaperto con transito limitato a una corsia, per permettere i rilievi e la rimozione dei detriti.

Sul posto presente personale autostrade e Polizia stradale.