Oculistica: da Igea e Fondazione Valsesia un microscopio operatorio da 116mila euro

Consegnato il microscopio operatorio oftalmico donato da Fondazione Valsesia e associazione Igea all’Oculistica dell’ospedale di Borgosesia, diretta da Giuseppe Macrì. Il progetto #OperazioneOculistica era stato lanciato a maggio 2022 in concomitanza con l’avvio delle raccolte fondi attivate dalla Fondazione e dall’Associazione. La consegna è avvenuta nella mattinata di martedì 18 luglio al Santi Pietro e Paolo, alla presenza del direttore generale Eva Colombo, del direttore sanitario Fulvia Milano, del dottor Macrì, della presidente di Fondazione Valsesia Laura Cerra, di Caterina Saccardi di Igea e del dottor Gualtiero Canova, primario emerito e già direttore del Dipartimento chirurgico, nonché trait d’union con le realtà associative della Valsesia.

«Ringraziamo la Fondazione Valsesia e l’associazione Igea per l’impegno e gli sforzi messi in campo, che hanno reso possibile la donazione del microscopio operatorio oftalmico – commenta Colombo – Si tratta di un’apparecchiatura di grande valore, non soltanto economico, che permetterà al dottor Macrì e alla sua equipe di effettuare degli interventi di oculistica a Borgosesia. Il dispositivo sarà operativo entro l’autunno prossimo, non appena sarà ultimato l’allestimento dei locali tramite investimenti già programmati dalla nostra azienda e con l’arrivo di nuove donazioni».

Il microscopio operatorio oftalmico, modello Leica M822 F40, ha un valore economico di oltre 116.700 euro. Per il progetto #OperazioneOculistica Fondazione Valsesia aveva attivato un fondo specifico raccogliendo numerose donazioni dirette, mentre Igea ha preso parte a una serie di eventi pubblici locali e promosso attività di raccolta fondi.

“Con questa donazione si realizza un sogno – commenta la presidente Cerra – e arriva a compimento un lungo percorso intrapreso con Igea e l’Asl di Vercelli, che ci ha portato a donare uno strumento importante per gli interventi di cataratta, ma non solo e che sarà di grande utilità per tutta la comunità della Valsesia e nell’abbattimento delle liste d’attesa. Ringraziamo inoltre tutti i donatori che hanno aderito e creduto a questa iniziativa”.

«Siamo molto felici di poter mettere a disposizione questo servizio – aggiunge Maria Filippa Di Biase, presidente di Igea – Ringrazio tutte le nostre volontarie che hanno collaborato per la realizzazione della lotteria, alle raccolte fondi tramite le azalee e le stelle di Natale e per tutti gli eventi attivati per raggiungere questo obiettivo. Ma soprattutto ringrazio le persone che ci hanno seguito e sostenuto, in favore dell’ASL e della sanità».