Asl: convenzione firmata con il centro Alzheimer "Le Magnolie"

E' stata siglata la convenzione tra l'Asl e il nuovo centro diurno "Le magnolie" per malati di Alzheimer, realizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli con il sostegno del Comune. La struttura si trova in via Tripoli 31 a Vercelli.

«Una risposta concreta ai problemi della popolazione che invecchia – spiega il direttore generale dell’Asl Vercelli, Eva Colombo - E' il primo servizio di questo genere in città, che dà sollievo e supporto alle famiglie che devono occuparsi dei propri cari affetti da questa patologia. Anche attraverso la nostra convenzione è possibile accedere a tempo pieno o per mezza giornata».

La struttura si trova in via Tripoli 31 a Vercelli, nella splendida Villa Bertinetti, recuperata e riadattata in modo tale da ospitare il Centro diurno. Sia all’interno che nel giardino esterno sono allestite aree con dispositivi pensati per stimolare gli ospiti a livello cognitivo e di socializzazione.

Il Centro diurno “Le magnolie”, inaugurato a fine 2022, è ufficialmente convenzionato con l’ASL di Vercelli da inizio luglio per un totale di 25 posti.

Si tratta della 51° struttura convenzionata, tra residenze sanitarie assistenziali (RSA), centri diurni per anziani e residenze assistenziali flessibili (RAF) per disabili.