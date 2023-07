Rapina e frode sull'antitaccheggio: nei guai una donna

Inviti all'Ovs per la segnalazione di un furto, gli uomini della Questura denunciano una donna per rapina e frode. E' successo nella mattina di domenica 9 luglio: durante l’attività di controllo del territorio, è stato richiesto l'intervento della Polizia all'Ovs per la segnalazione di un furto avvenuto pochi minuti prima.