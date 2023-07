Lupetti Bianchi. Parte il progetto gratuito di calcio per i bimbi disabili

Si alza il sipario sul progetto gratuito di calcio per i bimbi disabili dei Lupetti Bianchi.

“Vogliamo rappresentare un salto di qualità sul terreno dell’inclusione, della valenza sociale e formativa dello Sport. Si tratta - spiega il massofisioterapista Andrea Bernini, che ha trasformato l’idea in realtà - di un percorso motorio e sportivo che vuole adattare il gesto tecnico, la specifica disciplina alle capacità, alle potenzialità di ogni persona e di ogni gruppo in modo da far diventare il movimento e lo sport una parte fondamentale della vita di ogni bimbo”.

Tre gli obiettivi.

Il primo di natura sociale per favorire gli interscambi, l’inserimento di sé stessi in diversi ambienti esterni e l’opportunità di relazionarsi con nuovi modelli

Il secondo fisico-riabilitativio per lo sviluppo delle capacità condizionali, il mantenimento della fisiologica mobilità articolare, l’incremento delle capacità coordinative, l’acquisizione di nuove abilità motorie improntate sul gioco del calcio.

Il terzo obiettivo è di carattere educativo e vuole sviluppare l’incremento dell'autonomia, il rinforzo dell'autostima, l’accettazione delle differenze e il rispetto delle regole.

Il progetto di calcio per bimbi disabili dei Lupetti Bianchi è rivolto anche ai portatori di problematiche complesse e non, di bisogni educativi speciali solitamente affrontati con interventi di carattere assistenziale e/o emergenziale.

I bambini saranno seguiti, durante l’ora di lezione settimanale, sia da un laureato in scienze motorie in attività fisica adattata sia da allenatori in possesso di patentino. Il tutto supervisionato dal massiofisioterapista responsabile del progetto.

Le attività inizieranno a ottobre e si concluderanno a maggio. Le lezioni gratuite si terranno nella palestra di Stroppiana. Sono già aperte le iscrizioni. Si può contattare (anche tramite WhatsApp) il 351-7738027. La società metterà a disposizione anche il trasporto gratuito da Vercelli a Stroppiana e viceversa.

“Siamo orgogliosi - interviene il presidente dei Lupetti Bianchi, Luigi Falcone - di poter mettere in pista questo progetto che è stato affidato a professionisti competenti e vuole aiutare concretamente i bambini”.

“Con la sensibilità che contraddistingue da sempre le opere del Lupo Bianco è nato questa iniziativa per poter avvicinare al calcio i bimbi diversamente abili perché - spiega il presidente onorario, Carlo Olmo - possano trovare forme di aggregazione ed entusiasmo sportivo che li facciano sentire sempre accolti e integrati in tutti i contesti sociali”.

Il progetto dei Lupetti Bianchi ha coinvolto quasi per osmosi importanti realtà del vercellese che hanno abbracciato con entusiasmo e disponibilità le finalità etiche e di solidarietà sociale. Un profondo ringraziamento, da parte della società, a chi ha per primo ha aderito ed è già sponsor: Meeting Art, Mundiriso, Engas, Vercelli Vetri, Carrozzeria Moderna, Rexa Tetti e Immobiliare Tecnodue.