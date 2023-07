Biellla, funicolare bloccata. A bordo anche turisti americani

Arrivano da Oltreoceano per visitare gli angoli più caratteristici di Biella. Una parte della comitiva sale a bordo della funicolare in direzione del Piazzo ma a pochi metri dall'arrivo la cabina si ferma e restano bloccati per circa un quarto d'ora.

È quanto sarebbe successo nella mattinata di oggi, poco prima delle 11, stando alle informazioni raccolte: all'interno 12 persone, tra cui 7 turisti americani facenti parte di un gruppo di 12 visitatori.

Una volta lanciato l'allarme, i tecnici preposti hanno raggiunto l'impianto insieme ai Vigili del Fuoco per riportare a destinazione la cabina e sbloccare le porte per l'uscita degli utenti, visibilmente accaldati. Nell'attesa, gli altri 5 americani hanno percorso a piedi la Costa del Piazzo ricongiungendosi con il resto della compagnia.

Alla fine, non si sono persi d'animo e hanno raggiunto i palazzi storici del borgo per le visite.

Una disavventura terminata col lieto fine. Sicuramente ora avranno una storia in più da raccontare ad amici e parenti, una volta tornati a casa.