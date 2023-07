Atap, firmato un accordo ponte: i dettagli

Dopo un lungo negoziato e uno sciopero, in attesa di ridefinire l’accordo di secondo livello che viene prorogato, nella giornata del 13 luglio 2023 fra le segreterie sindacali provinciali di Filt Cgil - Fit Cisl - Faisa Cisal e Cambiamenti M410 congiuntamente alle RSU e ad Atap spa è stato raggiunto un accordo ponte che avrà validità di un solo anno fino al 30 giugno 2024.

L’accordo prevede: il riconoscimento a tutto il personale Atap di buoni pasto del valore nominale massimo di 81 euro al mese da riproporzionare sui giorni di presenza; un’indennità giornaliera di 7 euro lordi riconosciuta al personale viaggiante ogni qualvolta viene assegnato un turno di “disponibilità” e cioè quando tale personale non ha un turno programmato già assegnato, ma viene a conoscenza del suo nastro lavorativo esclusivamente il giorno prima dell’effettuazione; questa indennità quindi è finalizzata a remunerare il disagio per il lavoratore che non conosce preventivamente i servizi a cui sarà assegnato. Infine nelle premesse dell’accordo le parti si impegnano a incontrarsi entro il mese di ottobre 2023 per valutare la possibilità di incrementare ulteriormente il valore dei trattamenti previsti dall’accordo.

«Riteniamo di aver raggiunto un primo importante risultato - si legge in una nota dei sindacati - un accordo ponte che dà un segnale di discontinuità al trend che per anni ha visto il netto peggioramento del potere salariale di tutto il personale, ma che è sicuramente solo il primo passo verso il rinnovo complessivo dell’accordo integrativo, che ci vedrà impegnati fin da subiti e che dovrà gettare le basi ad un miglioramento delle condizioni lavorative salariali e normative ancora più importante. Il risultato ottenuto nella giornata di ieri è stato possibile grazie anche all'impegno, fondamentale di tutte le lavoratrici e i lavoratori di Atap spa e delegati sindacali dell’azienda».