Olmo: «Erbacce, degrado, sporcizia: questa è Vercelli, ora»

“Il Comune di Vercelli, tramite le nostre tasse, spende due milioni di euro per la cura del verde. Vi pare normale che, dato l’investimento, la nostra città sia in queste condizioni di degrado, figlio dell’incuria?”

Nel giorno della presa della Bastiglia, Carlo Olmo va all’assalto della situazione che, da mesi, attanaglia Vercelli. “Noi cittadini stiamo pagando due volte. La prima: i milioni di euro delle nostre tasse investiti per un servizio che non funziona. La seconda: la tristezza di vedere la nostra città ridotta a una foresta tropicale. Vi pare normale che ad accogliere potenziali visitatori e dunque clienti delle nostre attività commerciali ci sia questo?” domanda Olmo mostrando il cartello di ingresso, rione Cappuccini, inghiottito nei giorni scorsi, quando è stata scattata la fotografia, dalle erbacce.

Olmo aggiunge: “Gli interventi tampone, figli delle tante, troppe segnalazioni mie e dei miei concittadini, non sono la soluzione. Sono la prova evidente e inconfutabile che la gestione del verde ha toccato il suo punto più basso. In queste condizioni possiamo ancora definire la nostra Vercelli una città turistica?”.

Il candidato sindaco mette in guardia: “Nei prossimi mesi ci sarà chi correrà, correrà e correrà ancora per dare l’impressione che sia tutto a posto. Qui e ora si capisce in che città viviamo: una Vercelli infestata da erbacce e spazzatura”.

Come iniziare a risolvere il problema? “Da Sindaco, entro i primi 100 giorni del mio mandato, assumerò un numero di addetti adeguato alle esigenze tecniche del settore. Li gestirà direttamente l’Amministrazione. Il loro impegno sarà rivolto alla manutenzione del verde, disinfestazione - tramite prodotti non inquinanti e non nocivi per le persone -, gestione degli arbusti, tappezzanti e roseti, fioriture annuali”.

Il secondo step: “La rivisitazione del cronoprogramma delle opere di manutenzione del verde secondo - spiega Olmo - standard che tengano conto delle variazioni climatiche locali e delle tipologie arboree della città”.