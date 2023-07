uBroker, un altro semestre da record per l’azienda torinese di luce e gas

‘uBroker Spa’ è sinonimo di crescita, risparmio e soddisfazione. Lo testimoniano a gran voce i numeri da capogiro con cui l’impresa fondata nel 2015 a Collegno, nel Torinese, da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani prosegue la propria inarrestabile corsa verso uno sviluppo e un’espansione sempre maggiori.

In soli otto anni, con alla mano gli ultimi dati aggiornati a fine giugno 2023, l’azienda italiana diventata leader nelle forniture energetiche di luce e gas per privati e Pmi consolida e moltiplica i preziosi traguardi raggiunti con cifre record: oltre 3,5 milioni di fatture emesse per un totale di contratti attivati sull’intero territorio nazionale che supera le 200mila unità. E il trend è in continuo aumento.

Il motivo di un così strabiliante successo? Lo spiega il Presidente di uBroker: “La fiducia è la leva insostituibile che dà vita a risultati per noi sempre più incoraggianti e altrettanto stimolanti. Obiettivi che, una volta raggiunti, si fanno nuovi punti di partenza per altri ambiziosi traguardi. Chi sceglie ‘uBroker Spa’ lo fa perché diventa testimone dell’ampio grado di soddisfazione della propria cerchia di amici, parenti o conoscenti. Contatti con cui ha un legame diretto e tramite i quali viene a conoscenza dell’esistenza del nostro servizio e, soprattutto, del nostro progetto. Operiamo, infatti, nel settore adottando un metodo unico e rivoluzionario. Siamo stati i primi a ribaltare completamente la prospettiva. Con noi le bollette da occasione di spesa si trasformano in opportunità di risparmio e guadagno”, prosegue Cristiano Bilucaglia, fondatore di questa realtà d’eccellenza, che oggi è riconosciuta come case history di successo, tanto da finire sulle pagine dei maggior organi di informazione economica mondiale, come il The Financial Times o Milano Finanza.

“I nostri testimonial, a differenza delle consuete abitudini del mercato di riferimento, sono gli stessi clienti soddisfatti. Lasciamo i personaggi dello spettacolo ai nostri competitors che, per l’appunto, dedicano parte dei loro bilanci per assoldare volti noti. Noi preferiamo affidare il passaparola e il successo del nostro modello di business alle persone comuni. Con loro condividiamo parte dei guadagni, ridistribuendoli in fattura sotto forma di sconti. Sconti che eroghiamo mensilmente e che, al momento attuale, ammontano a circa 40 milioni di euro, per un totale di più di 50mila bollette azzerate.” conclude fiero Cristiano Bilucaglia, voce istituzionale di uBroker.