L'equipaggiamento estivo essenziale per la moto

Con l'arrivo dell'estate, il richiamo della strada aperta è più forte che mai. Non importa se la destinazione è una spiaggia, una città o un raduno, il brivido del vento, il sole e la strada danno al viaggio un piacere pari o superiore di quello che offre la meta. Tuttavia, prima di partire, è fondamentale equipaggiarsi adeguatamente per una guida sicura e confortevole.

Abbigliamento e attrezzature estive

Nell'eccitazione delle corse estive, è fondamentale non scendere a compromessi sulla sicurezza. Ma quali sono i capi di abbigliamento e le attrezzature indispensabili?

· Giacca da moto: anche se può essere allettante andare in giro con una maglietta, una buona giacca da moto protegge dalle abrasioni e dagli urti. Meglio optare per un capo in materiale leggero e traspirante. Le giacche in rete e in tessuto sono ottime per l'estate, perché garantiscono la ventilazione e la massima protezione.

· Pantaloni da moto: i jeans possono sembrare sufficienti, ma i pantaloni da moto specializzati offrono una protezione superiore. Cercare modelli con prese d'aria è un’ottima idea.

· Guanti: i guanti sono indispensabili per qualsiasi corsa e proteggono le mani, offrendo una presa migliore. Per l'estate, esistono guanti traforati o realizzati in materiale traspirante.

· Stivali: le calzature devono garantire protezione e aderenza e allo stesso tempo essere comode per le lunghe percorrenze. Gli stivali o le scarpe da moto ventilati possono offrire questi vantaggi senza scaldare troppo i piedi.

· Protezione degli occhi: un paio di occhiali da sole con protezione UV o una visiera da casco proteggono gli occhi dal sole, dagli insetti e dai detriti della strada.

· Zaino per l'idratazione: la disidratazione può portare a stanchezza e perdita di concentrazione. Uno zaino di idratazione permette di bere acqua mentre si guida, in modo da rimanere sempre idratati, in tutte le condizioni meteo.

· Casco: il casco è il pezzo più importante dell'equipaggiamento di sicurezza e può salvare la vita, merita perciò un approfondimento.

Scegliere il casco giusto

I caschi più sicuri sono quelli che soddisfano o superano gli standard di sicurezza. In Europa lo standard ECE 22.05 è obbligatorio, inoltre, alcuni caschi hanno anche la certificazione Snell, uno standard volontario che prevede test rigorosi per la gestione degli impatti.

Esistono tre tipi principali di caschi: integrali, aperti e modulari. I caschi integrali offrono la massima protezione poiché coprono l'intera testa e il viso. I caschi aperti, pur essendo più freschi e offrendo un campo visivo più ampio, offrono meno protezione perché non hanno la mentoniera. I caschi modulari sono un mix di entrambi, con uno scudo facciale incernierato e una mentoniera che può essere sollevata.

Il comfort di un casco è legato alla vestibilità e alla ventilazione. Un casco deve essere ben aderente e non deve muoversi quando si scuote la testa. Per sapere la propria taglia, di norma, bisogna misurare la circonferenza della testa appena sopra le sopracciglia che dovrebbe essere il punto più largo. Per l’estate, infine, vale la pena di cercare un casco con prese d'aria, in modo che sia traspirante e non scaldi troppo la testa.

Detto questo, non resta che iniziare il viaggio!