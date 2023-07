Lutto in città: addio a Gabriella Regalli aveva 56 anni

Familiari e molti amici e colleghi sono in lutto per la prematura scomparsa di Gabriella Regalli. Aveva 56 anni e aveva lavorato come Oss in numerose strutture per anziani del territorio vercellese. Da tempo fronteggiava una malattia che, alla fine, ha avuto la meglio sulla sua tenacia e combattività.

Lascia i figli Silvia e Olav, il fratello Marco con Gianna, i nipoti Matteo e Andrea.

I funerali avranno luogo lunedì 17 luglio alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Sant'’Agnese, partendo dalla Rsa di Livorno Ferraris

Nella medesima chiesa verrà recitato anche il rosario, domenica alle 17.