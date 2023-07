Due apparecchi innovativi e un nuovo servizio di supporto psicologico

Con una donazione di oltre 16mila euro il Rotary club Sant’Andrea Vercelli – Santhià - Crescentino offre all’Asl Vercelli due macchinari e consente di attivare il supporto psicologico per i pazienti in rianimazione e in altri reparti ad alta intensità.

«Ringrazio il Rotary per la sua costante presenza e il sostegno all’Asl - spiega il direttore sanitario Fulvia Milano, durante la conferenza stampa di presentazione -. Il primo progetto riguarda il supporto psicologico per i pazienti che hanno subito eventi traumatici o che richiedono una lunga riabilitazione, per loro e i loro familiari sarà possibile usufruire di un’assistenza psicologica dedicata».

Grazie a questa donazione possiamo potenziare il supporto psicologico con un nuovo professionista che seguirà i pazienti di reparti come la rianimazione «o persone che hanno ricevuto delle diagnosi oncologiche per cui si rende necessaria l’amputazione di un arto o un lungo periodo di degenza», aggiunge Patrizia Colombari direttrice della struttura complessa di Psicologia.

Grazie al Rotary sono in arrivo anche due nuovi macchinari, il primo è un sistema di immobilizzazione passiva per le ginocchia e le anche, che andrà ad arricchire la dotazione del reparto di Ortopedia e Traumatologia diretto dal dottor Domenico Aloj; mentre il secondo è uno spirometro portatile che verrà dato in uso al reparto Recupero e Rieducazione funzionale diretto dalla dottoressa Rossella Ceruti e sarà utile anche per il monitoraggio dei pazienti con conseguenze legate al Covid.

«Sosteniamo con piacere dei service dedicati alla sanità e all’Asl di Vercelli perché offrono un risvolto concreto, percepibile dalla popolazione e in linea con la mission di Rotary che è di prendersi cura della salute delle persone partendo dai più fragile», hanno detto il Governatore del distretto Marco Ronco e il Past President del Rotary vercellese Fabrizio Pissinis. Alla conferenza stampa erano presenti per il Rotary Marco Ronco, Governatore del Distretto 2031; Benedetta Delleani, assistente del Governatore; Fabrizio Pissinis, presidente del Rotary Club Sant'Andrea Vercelli - Santhià - Crescentino; Fabrizio Ruffino, presidente incoming del Rotary Club Sant'Andrea Vercelli - Santhià - Crescentino; Roberto Isola, segretario del Rotary Club Sant'Andrea Vercelli - Santhià – Crescentino e, per l'Asl Vc Fulvia Milano, direttore sanitario; Scipione Gatti, direttore medico di presidio; Domenico Aloj, direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia; Patrizia Colombari, direttore della struttura complessa di Psicologia; Carlo Olivieri, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione; Rossella Ceruti, direttore della struttura complessa Recupero e rieducazione funzionale e la dottoressa Anna Lisa Tomagra.