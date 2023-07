Una prima nazionale e un cartellone di grandi nomi per la Stagione del Civico 2023-'24

Anteprima estiva per la stagione 2023-'24 del Teatro Civico di Vercelli: il sipario si alzerà il 15 ottobre, con una rosa di proposte che vanno dalla prosa, dai grandi classici ai comici. Presentata giovedì mattina, in Comune, la nuova stagione propone 18 spettacoli che andranno in scena da ottobre 2023 ad aprile 2024: tra questi una prima nazionale, quella del grande musical "Neverland", l’amatissima ed intramontabile storia di Peter Pan, la danza internazionale con “Who am I” e grandi nomi del teatro italiano come Alessandro Haber, Lella Costa, Alessandro Serra, Valeria Solarino, Violante Placido, Leonardo Lidi…solo per citarne alcuni.

«E' una stagione interessante, poliedrica, una tavolozza di colori che accontenterà tutti gli sguardi - dice l'assessore Gianna Baucero - quest'anno è stata prestata molta attenzione anche a spettacoli adatti ai giovani, agli studenti e alle scuole».

Altra novità, anticipata da Nadia Macis, di Fondazione Piemonte dal Vivo, sarà che «alcuni spettacoli saranno audiodescritti per i non vedenti, grazie alla collaborazione con il centro Diego Fabbri di Forlì. Un esperto sarà in sala e descriverà, con l'ausilio di apposite apparecchiature, tutto ciò che accade sul palco. Un grande lavoro che prevede, solo per l'audiodescrizione, testi e sceneggiature revisionati appositamente per la narrazione».

In cartellone un mix di proposte che spaziano dal teatro classico a lavori che guardano al mondo dei 40-50enni che hanno amato film come "Perfetti sconosciuti" e che ne possono ora assaporare la trasposizione per la prosa, curata dallo stesso Genovese.

«Siamo orgogliosi di poter presentare un’offerta culturale di alto livello – è il commento del sindaco Andrea Corsaro – nata da un grande lavoro di selezione tra le varie proposte in tutti i settori. La progettualità culturale è sempre al centro, luogo dove si crea un equilibrio fra tradizione e innovazione, luogo di scambio reciproco tra attori e spettatori, luogo fisico il nostro splendido teatro, che è sempre in grado di regalare grandi emozioni».

«Abbiamo lavorato ad una nuova stagione affinché la musica, il teatro e la danza siano per i cittadini occasione di incontro, di divertimento e riflessione per la comunità che sceglie di abitarli» dichiara Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Come sempre alcune date, riservate al settore comico, saranno gestite da “Il Contato del Canavese": «Porteremo sul palcoscenico del Teatro Civico di Vercelli, alcuni tra gli artisti comici e brillanti più amati dal pubblico. La nostra proposta di teatro “leggero” - spiega Mario Liore direttore organizzativo dell’Associazione - si inserisce in un percorso di prosa come occasione per arricchire la stagione teatrale».