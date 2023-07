Luglio in quota: Ecco tutti gli eventi di Alagna ed Alpe di Mera

Gli eventi in programma ad Alagna:

Sabato 22 Luglio | Cena in quota

L’occasione di vedere la Valsesia di notte, dall’alto e sotto il cielo stellato, al chiaro di luna e con il Monte Rosa alle spalle, non capita tutti i giorni: ma ad Alagna è possibile. Prenotando il proprio tavolo a Pianalunga - scegliendo tra i due rifugi, aperti per l’occasione nelle ore serali, Alpenstop oppure Grande Halte - si cenerà a 2050 mt. La telecabina che parte da Alagna vi trasporterà in quota con un servizio dedicato e in poco più di 10 minuti di viaggio dal paese. Per informazioni e prenotazioni clicca qui.

Domenica 23 luglio | Il bosco magico di Alagna

Incontra l'esploratore a Pianalunga, trova e riproduci le impronte degli animali nel bosco, poi ascolta le storie Walser raccontate dal vecchio albero parlante nel centro di Alagna e partecipa al laboratorio di falegnameria “Il bosco nelle mani”. Una giornata di divertimento assicurato per tutti i bambini! Per maggiori informazioni sul programma clicca qui.



Domenica 30 luglio | Sapori d’alta quota al Passo dei Salati

Torna l’esperienza gustosa più alta della Valsesia: l’ormai famoso mercatino con degustazione di eccellenze enogastronomiche di Piemonte e Valle d’Aosta torna sul Monte Rosa, a 2.980 metri, tornerà il 30 luglio e il 13 agosto. Per maggiori info clicca qui.

Tutti i martedì | Percorso del Corno del Camoscio

Tutti i martedì di luglio ed agosto sarà possibile andare alla scoperta del percorso geologico-pedologico e botanico del Corno del Camoscio. La partenza è fissata per le ore 10:00; il percorso ha una durata di 4 ore. Per raggiungere la partenza del percorso, si utilizzano gli impianti di risalita che da Alagna raggiungono il Passo dei Salati. Il pacchetto comprende: un biglietto di andata e ritorno per la funivia tratta Alagna-Passo dei Salati e l’accompagnamento della guida escursionistica. Il prezzo è di € 25 per gli adulti, € 19 per i junior (minore di 14 anni) mentre i baby (minori di 8 anni) viaggiano gratis. La prenotazione ed il pagamento vanno effettuati online a questa pagina.

Tutti i giovedì | Mercati di Alagna Valsesia e Gressoney-Saint-Jean

Sei mai andato al mercato in funivia? Tutti i giovedì, dal 6 luglio al 31 agosto, si potrà andare oltre i confini tra Piemonte e Valle d’Aosta, alla scoperta dei mercati e dei paesi di Alagna Valsesia e Gressoney-Saint-Jean con un prezzo speciale. Per maggiori informazioni clicca qui.

Fino a fine agosto | Gusto al Passo dei Salati

Dalla carica della colazione dell’alpinista al rigenerante aperitivo piemontese, fino al gustoso pranzo con polenta e merluzzo: tante proposte a 2.980 metri d’altezza. Quando?

- Colazione dell’alpinista: tutti i giorni dalle 7.30 alle 9 (acquisto in biglietteria ad Alagna);

- Aperitivo piemontese: tutti i sabati e tutti i giorni dal 7 al 20 agosto (acquisto online);

- Polenta e merluzzo: tutti i venerdì dal 7 luglio fino a fine agosto (acquisto online).

Informazioni a questo link.

Gli eventi in programma ad Alpe di Mera:

Sabato 15 luglio | Fattoria didattica e merenda

Conoscere gli animali della Casera Bianca e gustare una merenda genuina in agriturismo immersi dal verde dei verdi pascoli dell'Alpe di Mera: si può! Sabato 15 luglio, giovedì 24 agosto e sabato 9 settembre dalle 15.30 alle 17. Il costo è di € 10 a bambino. La prenotazione telefonica è obbligatoria, chiamando direttamente l’Agriturismo La Casera Bianca (Tel. 329 1779923).

Sabato 15, 22 e 29 luglio | Le giornate di Meraviglio

Giornate di animazione e divertimento gratuite all'Alpe di Mera, in compagnia della mascotte Meraviglio e di Jolly Animazioni. In caso di previsioni meteo avverse le giornate potranno essere annullate. Programma:

- Sabato 15, Bolle di sapone dalle 14 alle 15, presso Parco giochi La Tana;

- Sabato 22, Giochi e palloncini dalle 13 alle 17, presso Parco giochi Il Covo;

- Sabato 29, Scuola da cani dalle 13 alle 17, presso Parco giochi La Tana.

Informazioni a questo link.



Domenica 16, 23 e 30 luglio | A spasso con Meraviglio

Siete in cerca di una semplice passeggiata guidata alla scoperta dell’Alpe di Mera adatta a tutta la famiglia? Tutte le domeniche di luglio è possibile realizzare il percorso ludico-didattico e visitare i parchi giochi dell’Alpe di Mera. Per maggiori informazioni clicca qui.



Venerdì 28 luglio | Facciamo il formaggio!

Se siete in cerca di un laboratorio didattico per bambini all'Alpe di Mera, la quotidianità dell’Agriturismo La Casera Bianca fa al caso vostro: si potrà imparare a fare il formaggio e poi assaporarlo. Per info e prenotazioni, clicca qui



Domenica 30 luglio | Una barca nel bosco con Spugna, il Pirata di Capitan Uncino!

Una giornata di animazioni e prove di tiro con l’arco al parco giochi Il Covo dell’Alpe di Mera; si parteciperà alla caccia al tesoro, si salirà sulla zattera, si raggiungerà la nave e si giocherà con Spugna, il Pirata di Capitan Uncino. Chi desidera potrà vestirsi da pirata ed essere arruolato nella "ciurma"! Tutte le info qui.

Tutti i giorni | Pic-nic con Meraviglio

Una proposta pic-nic da gustare in famiglia immersi nella natura dell'Alpe di Mera; si potrà scegliere se utilizzare una delle aree pic-nic di Mera attrezzate con tavoli, panche e cestini, oppure immergersi nella natura più verde con la propria coperta e trovare il posto perfetto. Per tutte le informazioni clicca qui.