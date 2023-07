Santhià, indagini sull'incendio che ha distrutto un'auto

Sono in corso accertamenti per verificare l'origine del rogo che, nella notte tra lunedì e martedì, ha interessato due vetture parcheggiate in piazza Vittorio Veneto. Uno dei due mezzi, un'Audi A6 di proprietà di un 31enne residente nella cittadina, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Danni anche per una Renault Clio, parcheggiata a fianco dell'Audi dalla quale è partito l'incendio.

A dare l'allarme, intorno alle 2 di notte, un passante che ha visto il veicolo in fiamme e ha allertato i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Nessuna persona è stata coinvolta nell'incendio, tuttavia i danni sono ingenti e i carabinieri della stazione cittadina stanno svolgendo gli accertamenti per capire se all'origine del rogo ci sia un guasto o se le fiamme siano state innescate da un atto volontario.