Il Parco del Monte Fenera protagonista su RaiUno

L’Ente Gestione Aree Protette Valle Sesia, che gestisce i Parchi dell’Alta Valsesia e Alta Val Strona e del Monte Fenera sarà protagonista di una puntata di Linea Verde Sentieri, in onda su Rai 1 sabato alle ore 12.30. Al centro dell’attenzione degli spettatori ci saranno le bellezze del Parco del Monte Fenera.

«Un’ottima opportunità - commenta il presidente, Carlo Stragiotti- per dare una visibilità che le bellezze del Monte Fenera meritano. E’ necessario che questo territorio riscopra e investa, insieme alle sue Amministrazioni, su una maggiore vocazione turistica. Noi dobbiamo dare il nostro contributo affinché Borgosesia, Valduggia, Grignasco, Prato Sesia e Boca possano “facendo rete” collaborare e vedere sempre più turisti accorrere per scoprire il Parco del Monte Fenera ma non solo: la creazione di un maggiore flusso turistico potrà portare anche ad un indotto sfruttabile dai vari amministratori per promuovere anche altri punti di interesse nei vari Comuni».

L’appuntamento, dunque, è per questo sabato su Rai 1, dove i Guardiaparco porteranno l’Italia alla scoperta del Monte Fenera. «Voglio ringraziare - conclude Stragiotti- Mauro Bettini e Tito Princisvalle che hanno accompagnato la troupe di Linea Verde Sentieri nella borgata di Ara e in giro per il nostro amato Parco».