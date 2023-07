Prencipe: «Solidarietà agli amici della Lega»

Riceviamo e pubblichiamo.

A proposito dell'atto vandalico con scritte offensive presso la sede della Lega a Vercelli. Non ci sono parole per esprimere simili nefandezze, se non il gesto di animi vili che preferiscono offendere e vandalizzare nella più totale vigliaccheria. Qualsiasi espressione di dissenso verso l'operato politico di chi la pensa diversamente si affronta sempre e solamente con il dialogo e il confronto civile. Esprimo quindi a nome di tutta Forza Italia la solidarietà agli amici e alleati della Lega.