«La soddisfazione più grande? Vedere un ragazzino che diventa un bravo giocatore»

Dal 2016 ha fatto “soffrire” i Rices di ogni età, sempre con poche ma pungenti parole. Puntuale e preciso, temuto e rispettato, sognato di notte dai più piccoli... In questi 7 anni ha contribuito al raggiungimento dei nostri migliori risultati. Ora si riavvicina al suo amato calcio anche come istruttore giovanile, almeno nel tempo e nello spazio che il suo lavoro di fisioterapista gli concederà. In bocca al lupo e speriamo sia un arrivederci Christian Balocco, è stato un grande piacere!

Così sulla bacheca facebook e su instagram firmato da Vercelli Rices Basket Club.

L’annuncio, insomma, di una separazione consensuale, con commenti e attestazioni di stima (il più bello, di Marta Brusca, dirigente e stretta collaboratrice del presidente Rey). Christian Balocco, che sensazioni prova?

È una bellissima parentesi che si chiude. La decisione l’ho maturata in quest’ultimo anno. Gli impegni lavorativi (da fisioterapista che collabora con Studi Fisioterapici; ndr) sommati a quelli con i Rices mi hanno portato a essere un po’ con l’acqua alla gola. Come ho spiegato alla Società la mia è stata una scelta ben precisa, così da ritagliarmi un po’ di spazio anche per me stesso.

Una vita per lo sport, quella di Christian Balocco, nato a Vercelli trent’anni fa. Dopo la laurea in Scienze motorie gli incarichi di preparatore fisico per diverse sodalizi vercellesi (Vercelli Basket, Pallacanestro Femminile Vercelli, poi la lunga militanza, ben sette anni, con i Rices di Francesco Rey). Accanto a tutto ciò la passione per il calcio giocato. Partiamo dal calcio. A trent’anni ha deciso di tornare a respirare il clima partita con la maglia del Bianzè. È il calcio – sportivamente parlando – la sua passione più grande? Come è nata?

Sono cresciuto respirando il calcio. Seguivo mio papà, anche lui calciatore. I primi calci a un pallone li ho dati da piccolissimo, quando lo seguivo agli allenamenti. Giocavo o con lui o con i figli di altri giocatori, anche loro al seguito.

Nove anni – sette con i Rices – nel basket. Anni che non si dimenticano, credo.

Anni che non dimenticherò. Un’esperienza che mi ha portato a conoscere tante persone e vivere un sacco di emozioni. Una parentesi che era giusto chiudere ma non è detto che in futuro non possa aprirsi, di nuovo.

Con i Rices ha vissuto l’anno della promozione in C e quest’ultimo, della linea verde e della retrocessione annunciata (si sapeva ancor prima che il campionato iniziasse).

Un cerchio che si chiude. In questi sette anni ho vissuto gli alti e i bassi che lo sport regala. Sette anni, comunque, di grandi emozioni che mi porterò sempre dietro.

Qual è la soddisfazione più grande per un preparatore atletico? I complimenti di presidente e tecnici? Oppure vedere che alcuni giovani atleti, magari i più tenaci, acquisiscono quella forza e quell’elasticità muscolare che permette loro una miglior penetrazione o di saltare più in alto?

I complimenti per il lavoro svolto fanno sempre piacere, ma la soddisfazione più grande viene dalla crescita dei ragazzi a cui tu, per mesi o anni, hai cercato di trasmettere qualcosa. Rimanendo così tanti anni nei Rices ho avuto la fortuna di vedere ragazzini che hanno iniziato il loro percorso a 13 anni e che adesso giocano in prima squadra. Questo ti dà una grande soddisfazione. Significa che il lavoro svolto ha consentito loro di maturare e raggiungere dei buoni di livelli di gioco.

Secondo lei quanto conta, sia nel basket che nel calcio, l’elemento psicologico? La determinazione, insomma. Per citare il film Hustle (sul mondo NBA) chi vuole arrivare deve avere un mantra: non mollare mai.

L’elemento psicologico conta tantissimo. È molto importante avere un obiettivo, un traguardo. Un traguardo che può essere semplicemente quello di crescere, migliorare sempre più. La determinazione ti dà la possibilità di superare i momenti difficili che un atleta, nella sua vita sportiva, incontra.

Una curiosità. Accende la tele. Su un canale c’è un filmato con Michael Jordan, in un altro uno con Maradona (o Messi). Cosa sceglie?

Guardo poco la tele. L’accendo solo per guardare le partite dell’Inter, che è la squadra per cui tifo. Negli ultimi anni, però, ho guardato anche partite della nazionale di basket o le finali dell’NBA.

Quanto le mancheranno il rumore dei palleggi, le incitazioni di Antonio Galdi, gli applausi del pubblico?

Mi mancheranno, sicuramente. Mi mancheranno soprattutto le emozioni che si provano durante le partite. Viverle da giocatore è un conto, quando sei su una panchina e ricopri un altro ruolo è tutto un altro mondo. Un mondo che ti porta a vivere il clima-partita con più intensità.