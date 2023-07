Premio internazionale agli architetti Rosso e Fornaro per il progetto paesaggistico del polo Amazon

Gli architetti vercellesi Emanuela Fornaro e Carlo Rosso sono stati premiati, alla settima edizione del premio internazionale City’Scape Award 2023 per il progetto paesaggistico del polo Amazon di Larizzate.

Il premio, consegnato nel salone d'onore della Triennale di Milano, è nato per attrarre l’eccellenza della progettazione internazionale nell’ambito dell’Architettura del Paesaggio e premiare i migliori progetti. Il riconoscimento mira a promuovere e a ricercare nuovi possibili equilibri favorendo il dialogo tra architettura e paesaggio per nuove dinamiche territoriali.

Il lavoro di Rosso e Fornaro ha ottenuto il terzo posto nella categoria "Brand & Landscape": complessivamente sono stati 122 i partecipanti, provenienti da ogni parte del mondo, il 25% dei quali da: Spagna, Israele, Belgio, Cina, Svezia, Messico, Olanda, Stati Uniti, Portogallo, Emirati Arabi, Croazia, Danimarca, Malta, Polonia.

Tutti i progetti saranno esposti al Teatro Agorà della Triennale di Milano.

Questa la motivazione: «Per aver saputo coraggiosamente preservare all’interno di un grande polo logistico “la memoria identitaria del paesaggio esistente” in armonia per quanto possibile con l’ambiente circostante e per l’attenzione rivolta alla progettazione ambientale degli spazi verdi e architettonica degli edifici che hanno tenuto conto delle caratteristiche fisiche e climatiche dell’area assicurando un’armoniosa continuità con il territorio circostante».

Lo studio di architettura Rosso Fornaro orgoglioso di aver portato a Vercelli la più grande e importante realtà logistica del mondo, che ha garantito alla città più di mille assunzioni, si ritiene onorato del premio ricevuto che conferma la qualità del progetto paesaggistico e lo riconosce a livello internazionale.