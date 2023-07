Velo Club, un week end di scalate

Il weekend appena concluso è stato uno dei più ricchi di impegni agonistici per i ragazzi del Velo Club Vercelli, impegnati in gara fin da venerdì 7 luglio.

Proprio venerdì sera hanno iniziato Giuseppe Vella e Luigi Vitali con la cicloscalata Armeno-Mottarone denominata “Pedalata sotto le stelle”, gara in salita di 15 km organizzata da Edilcusio con partenza fissata alle ore 21 sotto le ultime luci del tramonto e conclusa in totale modalità notturna sulla suggestiva vetta del Mottarone, a quota 1500 metri di altitudine. Il lungo serpente di piccole luci rosse, obbligatorie come dotazione per regolamento, ha colorato il tracciato della salita chiusa al traffico automobilistico per l’occasione, e ha visto tra i protagonisti proprio Vella, giunto al 32° posto assoluto e 5° di categoria dopo 48 minuti di ascesa.

Al termine della manifestazione l’organizzazione ha offerto a tutti un piatto di polenta con spezzatino e gorgonzola, preparato dalla sezione locale degli alpini.

Dopo la cronometro individuale interna, riservata ai soli tesserati, disputata sabato pomeriggio, nuovamente domenica i colori del Velo Club erano presenti su più fronti.

A Casteggio (provincia di Piacenza) Francesco Tambone, Giuseppe Vella e Mattia Sanzone prendevano il via della Granfondo omonima, quinta e penultima prova del circuito Coppa Piemonte: sugli scudi Tambone, grazie al suo 38° posto assoluto, che è stato premiato come 4° di categoria (tempo di gara 3 ore e 55 minuti sul percorso lungo di 118 km), ottima prova anche per Sanzone, giunto 153° e sul podio dei debuttanti. Vella invece ha optato per il percorso medio (70 km) completato al 155° posto in 2 ore e 55 minuti.

Contemporaneamente Massimiliano Muraro portava a termine in Austria l’impresa della sua stagione, la Granfondo Otztaler, definita come la granfondo più dura d’Europa, e vedendo i numeri è difficile non essere d’accordo: percorso unico di 225 e ben 5700 metri di dislivello con partenza e arrivo a Solden e 4 valichi alpini da superare (Kuthai, Brennero, Giovo e Rombo) che Muraro ha completato tra mille difficoltà dopo 13 ore e 48 minuti di gara.

Sempre domenica Massimo Bussa era impegnato nella Centovalli, tradizionale randonnee con partenza alla francese di 140 km, partenza e arrivo a Omegna, percorso tra la Val d’Ossola e la sponda occidentale del Lago Maggiore e sconfinamento in Svizzera. Per Bussa è l’undicesima partecipazione a questa manifestazione.

Il prossimo impegno della prestigiosa società vercellese sarà domenica prossima 16 luglio a Borgomanero con il Trofeo Tecnofiamma, mediofondo organizzata da Bike Training e valida come quarta tappa del circuito Alpi SuperPrestige Tricolore.