Cinema all'aperto: tre serate tra avventura e divertimento

Torna questa sera, martedì 11 luglio, il Cinema all'Aperto, appuntamento annuale che trasforma Piazza Roma in una sala cinematografica gratuita per tutti.

A differenza dello scorso anno, dove i film erano stati scelti tramite un sondaggio online, quest'anno si è scelto di coinvolgere ragazzi e animatori del Centro Estivo Unificato, che hanno scelto all'unanimità i titoli da proiettare.

Questi i film in programma, alle 21,30 dei prossimi tre martedì: 11 luglio "Sing"; 18 luglio "Il Re Leone (live action 2019)"; 25 luglio "Il giorno più bello del mondo".

Ma non è tutto, infatti dalle ore 21 ci sarà: "Aspettando il Cinema" a cura della Pro Loco di Vettignè, in collaborazione con Team Roller Santhià. Si potranno fare giochi e gustare pop corn e granite. Appuntamento quindi a domani per la prima proiezione.