Nuova materna Collodi, al via i lavori - foto e video

Sono iniziati nei primi giorni di luglio i lavori per la realizzazione della nuova scuola materna Collodi di via Derma.

Concluso l'anno scolastico anche per i più piccoli e svuotate le aule e gli uffici, Vercelli e l'istituto comprensivo Ferraris si preparano a dire addio al vecchio edificio costruito negli anni '70 all'interno del cortile di via Derna. Grazie ai fondi del Pnrr scuola, lascerà il posto a un nuovo edificio, con aule, terrazze e uno spazio all'aperto a utilizzare per le attività didattiche.

«Il vecchio edificio verrà smontato e rimosso - spiega Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici -. In pochi giorni sono stati tolti serramenti e parti metalliche e sono in fase di esecuzione anche gli scavi per le fondamenta della nuova scuola».

Gli interventi prevedono un investimento da 2,7 milioni di euro e i lavori sono stati affidati alla ditta Quintino Costruzioni di Collegno.

Il rifacimento consentirà di avere uno stabile a due piani, adatto a ospitare cinque classi e progettato per integrarsi con un'area verde che verrà realizzata esternamente.