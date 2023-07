Torna il luna park: pre apertura per i ragazzi disabili

Torna il luna park a Vercelli: riaprirà venerdì 14 luglio e terminerà il 1° agosto. E, come negli anni scorsi, è prevista una pre-apertura, riservata ai ragazzi con disabilità che, con i loro accompagnatori, potranno gratuitamente provare per primi le numerose attrazioni. Un'iniziativa che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Corsaro ha realizzato già negli anni scorsi, grazie alla disponibilità dei giostrai.

«Sono soddisfatto, come ogni anno siamo riusciti ad organizzare l’apertura del Luna Park, evento graditissimo dalla cittadinanza – spiega l’assessore agli Eventi Mimmo Sabatino – inoltre, ci sarà anche la pre-apertura per i nostri ragazzi speciali, questo grazie anche alla sensibilità dei giostrai che, si sono resi disponibili a far provare gratuitamente le loro giostre ai ragazzi».

«Abbiamo voluto dare la possibilità ai nostri ragazzi speciali di poter godere di questo spazio di distrazione – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Ketty Politi – i momenti di aggregazione e di svago sono molto utili per i ragazzi, che imparano a stare insieme divertendosi».

Giovedì 27 luglio alle 22,30 tradizionale ed amatissimo spettacolo di fuochi artificiali. L’appuntamento con la pre-apertura è venerdì 14 luglio alle 19, mentre il Luna Park sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 20,30.