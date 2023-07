Qual è la migliore doccia solare da giardino presente sul mercato?

Per chi è alla ricerca di una doccia solare da giardino di alta qualità, il negozio online Climamarket propone un prodotto in grado di soddisfare gli standard più elevati. Si tratta di Arkema Design Happy One, doccia solare che si può utilizzare anche in piscina o in spiaggia e che è disponibile in offerta in questo e-commerce. Climamarket, d’altra parte, è una garanzia di affidabilità e di professionalità, grazie a un catalogo ricco e in costante aggiornamento, con proposte di assoluto valore provenienti dai migliori marchi del mercato e a prezzi molto competitivi.

Arkema Design: tutto quello che c’è da sapere

Questa doccia solare da giardino è uno dei fiori all’occhiello dell’azienda italiana, proposta sul mercato da Jean Rusconi alla fine degli anni Ottanta, in un momento in cui rappresentava un prodotto decisamente innovativo. Grazie ad Arkema Design è iniziato il progetto mirato al recupero dei rifiuti plastici che prevede l’analisi dei rifiuti stessi, i quali vengono triturati e poi sottoposti a una nuova lavorazione, così che possano vedere la luce oggetti nuovi quali, appunto, le docce solari. Insomma, ogni volta che si compra un articolo di Arkema Design si fa bene al pianeta, promuovendo la sostenibilità ambientale, e al tempo stesso ci si prende cura del proprio comfort.

Un design davvero speciale

Happy è una linea di docce solari grazie a cui Arkema Design riesce a offrire un prodotto che fa dell’innovazione il proprio tratto distintivo. Sono articoli che vantano un design a dir poco intrigante, che si fa notare fra l’altro per i colori vivaci e per le forme molto particolari. Ma non è tutto, perché ci sono anche altri aspetti peculiari di queste docce a riscaldamento solare: il fatto che si basino, appunto, sull’energia solare, vale a dire una fonte di energia green ed ecosostenibile, grazie a cui ci si può concedere una doccia calda e all’insegna del massimo comfort senza che sia necessario usare l’energia elettrica.

Come valorizzare i modelli della serie Happy One

I modelli che fanno parte della serie Happy One possono essere usati non solo in giardino, ma anche come docce da spiaggia o da piscina. La variante di colore antracite è sinonimo di eleganza e garantisce una resa estetica di grande pregio. Per quel che riguarda i materiali di composizione, invece, si fa riferimento al polietilene HD, una resina riciclata e che a sua volta può essere di nuovo riciclata, che ha il pregio di essere molto resistente ai raggi UV, ma anche all’usura causata dagli agenti atmosferici, al calcare e alla salsedine. La dotazione della doccia comprende il lavapiedi, il miscelatore e il soffione orientabile: tutti questi elementi sono realizzati in ottone cromato.

Come funziona la doccia solare

È decisamente efficace, e al tempo semplice, il meccanismo di funzionamento che caratterizza queste docce. In pratica il corpo della doccia agisce da serbatoio, che contiene l’acqua precaricata che, attraverso l’esposizione ai raggi del sole, acquisisce calore. Tutto quel che si deve fare è collegare la doccia a un classico tubo in gomma (di quelli presenti in tutti i giardini) o comunque alla fonte di acqua che si reputa più comoda in base alle proprie necessità. L’acqua può raggiungere un range di temperatura compreso tra i 24 e i 36 gradi, a seconda del tempo di esposizione al sole della doccia (una decina di minuti nel primo caso, un’ora nel secondo caso).

Guida all’installazione

Quando si deve procedere all’installazione di Happy One di Arkema Design, è meglio collocare la parte posteriore con esposizione a sud, in maniera che l’acqua si possa riscaldare in maniera ottimale. Per procedere con il fissaggio della doccia a terra, invece, è necessario utilizzare i tasselli che fanno parte della dotazione, facendo riferimento a un supporto che sia il più possibile resistente e rigido: per esempio una grata in legno pesante o una base in cemento. Uno dei vantaggi offerti da questa doccia è rappresentato dalla possibilità di rimuoverla in caso di necessità per poi riposizionarla come e dove si vuole, in base alle esigenze. La capienza del serbatoio è pari a 20 litri, mentre quella di utilizzo è di 24 litri. Il peso complessivo è di 9 chili.