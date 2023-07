Soccorso in casa, operazione complicata

Complesso intervento di soccorso, nella tarda mattina di domenica 9 luglio in Valsesia. Intorno alle ore 13 una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia del comando di Vercelli è intervenuta in località comune di Campertogno per un soccorso a persona a Campertogno. Sul posto appariva necessario evacuare la vittima per permettere cosi il trasporto al personale 118.

A causa della conformazione dell'abitazione, l'operazione ha richiesto l'applicazione di tecniche specifiche SAF (speleo-alpino-fluviali) che permettevano di movimentare la persona, facendola uscire dal balcone dell'abitazione, fino al piano terra dove è poi stata affidata in piena sicurezza al personale sanitario.

Sono intervenuti anche i Carabinieri di Borgosesia.