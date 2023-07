Una Pigotta per ogni nuovo nato, progetto con Unicef

Sono state consegnate le prime Pigotte da parte del Comune di Borgosesia ai bimbi nati nell’ospedale cittadino: «E’ un progetto che ci dà molta gioia – dice la vicesindaco Eleonora Guida – in primo luogo perché possiamo accogliere con un dono i bimbi che nascono nel nostro ospedale cittadino, e fortunatamente sono ancora numerosi, poi perché ogni Pigotta ci dà l’opportunità di sostenere anche un bimbo nato in una zona disagiata del mondo, a cui diamo la possibilità di accedere a servizi che altrimenti gli sarebbero preclusi. Infine – aggiunge Guida – mi fa molto piacere che le mamme stesse siano entusiaste di ricevere questa piccola bambola, un simbolo di benvenuto ai nuovi nati carico di significati di solidarietà e accoglienza».

Il dono della Pigotta è una delle espressioni della grande sensibilità che il Comune di Borgosesia dimostra nel settore sociale, dove con discrezione e massima attenzione vengono seguite e supportate le realtà più fragili: «Con i servizi sociali del Comune monitoriamo costantemente tutte le fragilità che si evidenziano nel tessuto cittadino – spiega l’assessore ai Servizi Socioassistenziali, Francesco Nunziata – e siamo sempre a disposizione per tutelare coloro che manifestino bisogni particolari».

Particolare attenzione viene riservata alle famiglie con bambini: «Vista la difficile congiuntura economica – spiega Francesco Nunziata – stiamo valutando diverse forme di aiuto alle famiglie indigenti, nell’ottica di offrire loro un supporto nell’acquisto di prodotti per l’infanzia: si tratta di beni di prima necessità, il cui costo sugli scaffali è significativo. Sto lavorando per poter trovare un modo per alleviare le famiglie con difficoltà economiche, affinché possano crescere i loro bambini con maggiore serenità».