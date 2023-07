Engas Hockey Vercelli investe sul futuro: acquistato Andrea Stefani, 19enne promessa dell'hockey italiano

Altro nuovo acquisto di Engas Hockey Vercelli: si tratta di Andrea Stefani, difensore, 19 anni, giovane promessa dell’hockey su pista italiano, proveniente dallo Scandiano.

Mister Roberto Crudeli racconta la sua scelta: “Si tratta di un ragazzo che conosco molto bene: l’ho cresciuto, vincendo uno scudetto insieme a a Scandiano con l’Under 15. Può giocare esterno o un po’ più dietro, quindi ricoprire più ruoli”.

Nell’arrivo di Stefani determinanti sono stati proprio il rapporto con Crudeli e la sua rete di relazioni: “E’ stato possibile effettuare questa operazione grazie al fatto che che conosco bene la famiglia e sono in ottimi rapporti con la dirigenza dello Scandiano, con Stefano Vecchi e con Giorgio Germini. Con loro e con tutta dirigenza abbiamo portato avanti questa trattativa”.

L’approdo a Vercelli del ragazzo è parte di un progetto di vita a 360°: “Molto giovane, attualmente impegnato con gli esami di maturità: è un ragazzo molto serio che si impegna tanto, farà l’università o a Vercelli o a Torino. Abbiamo trovato la soluzione giusta per lui: è troppo importante che, quando i giocatori sono così giovani, abbiano tutto che coincide fra scuola e situazione squadra".

Il mister toscano ha le idee chiare sia sul futuro prossimo che su quello a più lunga scadenza di Stefani: "Si tratta di un profilo che serviva dentro la squadra: porta dare una mano. Chiaramente avrà bisogno di tempo, dato che il cambio dalla A1 alla A2 è notevole. Spero che, intorno a novembre, possa essere pronto per fare minuti in più. Andrea viene qui per imparare: non conta il minutaggio complessivo che metterà insieme in stagione, bensì il crescere tanto, riuscendo ad avere bene le idee chiare su quello che sarà il suo ruolo. Ho condotto questa operazione in accordo con la società con lo scopo di crescere un profilo importante utile per la A1, ma che può anche dare una mano in B. Credo sia una scelta importante, da proseguire anche nei prossimi anni se, ovviamente, dovessi essere ancora l’allenatore di HV”.