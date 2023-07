Corso XXVI Aprile, stabile Atc senza metano dopo il rogo notturno

Un intero stabile dell'Atc di corso XXVI Aprile si trova senza metano dopo che l'incendio di masserizie accumulate all'esterno ha portato i Vigili del Fuoco a rilevare una perdita nell'impianto di distribuzione.

L'incendio è stato segnalato nella tarda serata di venerdì, poco prima di mezzanotte: una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provinciale è intervenuta per spegnere il rigo generato dalla combustione di un cumulo di materiale, depositato in adiacenza alla palazzina e nelle immediate vicinanze di una tubazione per la distribuzione del gas a uso civile.