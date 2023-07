Guido Michelone ospite di Radio 1 Rai

Guido Michelone sarà ospite martedì 11 luglio in diretta alle ore 22.30 del programma “Torcida” su Radio 1 Rai, intervistato da Guido Ardone e Max De Tomassi sull’attività di critico e scrittore e in particolare sul libro “Il jazz e i mondi” (edito da Arcana di Roma) che lo studioso vercellese ha approntato come una sorta di giro completo intorno al globo terrestre alla scoperta dei molti tipi di jazz che si suonano nelle americhe e in africa, asia, oceania (all’Europa è invece dedicato il volume successivo). Il giorno successivo, mercoledì 12 luglio, alle ore 19 Michelone presenterà “Il jazz e i mondi” allo spazio 35 allo storico festival “Udin&jazz” nella città di Udine, anche in questo caso coadiuvato da Max de Tomassi, essendo Radio 1 con Radio 3 media partner ufficiale della rassegna friulana.

Con la sortita di Udine termina, per Guido Michelone, un autentico tour-de-force iniziato nell’aprile scorso con le presentazioni dei propri libri in scuole, università, librerie, biblioteche, istituti, festival, rassegne di tutt’italia, con un’appendice anche parigina.