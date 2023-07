Hockey pista, ecco il calendario di A1 2023-2024. HV debutta in trasferta col Monza il 7 ottobre

La FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici, ha reso noto il calendario della prossima stagione (2023-2024) di Serie A1, giunta alla sua 101° edizione. La regular season prenderà il via il 7 ottobre (ultima giornata del girone di andata previsto per il 20 dicembre) e si concluderà il 13 aprile. I playoff scudetto sono previsti dal 17 aprile all’ 8 giugno. Weekend decisivo di Coppa Italia il 23-24 marzo.

Al momento, nessuna pausa prevista per la Nazionale, in quanto l’Europeo 2023 è alle porte (17-22 luglio) mentre i World Skate Games (recentemente assegnati a Novara) avranno luogo nella prima decade di settembre 2024.

Le squadre iscritte sono tutte le 14 aventi diritto. Si giocherà sempre di sabato alle 20,45, tranne che a Giovinazzo (fischio d’inizio alle 20) e a Lodi (ore 21). A Trissino e Bassano i match si disputeranno domenica alle 18.

Diamo ora un’occhiata al calendario di Engas Hockey Vercelli (nella grafica a corredo dell’articolo, diffusa dalla società, lo potete consultare per intero): debutto con trasferta a Monza. Al rione Isola anche l’andata col Forte dei Marmi alla terza giornata (21 ottobre), con ritorno in terra toscana il 20 gennaio. Incontro con il Lodi alla quinta giornata (1 novembre) in casa, ritorno alla 18esima (3 febbraio). Al Palpregnolato nel girone di andata anche la partita con i Campioni d’Italia del Trissino l’11 novembre, ritorno previsto per il 18 febbraio. La trasferta più lunga sarà in Puglia per incontrare la neopromossa Giovinazzo il 2 dicembre alla decima giornata, ritorno a Vercelli il 9 marzo.

L’allenatore di HV, Roberto Crudeli, commenta: “Secondo me non è un buon calendario, in quanto nel girone di andata tutte le partite sulla carta più complicate (si pensi a Trissino, Forte dei Marmi, Bassano, Sarzana) saranno in casa, mentre speravo ci fosse una proporzione migliore con le trasferte. Poi, è chiaro che in un campionato di A1 tutti i match sono difficili ma, fondamentalmente le prime cinque della classifica le incontreremo tutte in casa all’andata. Non è una situazione che mi faccia impazzire perché, in caso di problemi fisici di qualcuno nel girone di ritorno, con conseguenza di non potere essere al massimo, se si sbagliasse qualcosa in quello di andata (che, come visto, sarà non ben distribuito nei pesi delle squadre incontrate in casa, ndr), poi diventerebbe complicato un girone di ritorno di sole trasferte con le compagini più accreditate”.