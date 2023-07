A Mario Francese la «Pannocchia di riso d'oro»

Classe 1951, è sposato, padre di una figlia e felice nonno, Francese ha iniziato la sua carriera lavorando all’Associazione Agricoltori di Vercelli (oggi Confagricoltura), con il compito di organizzare e sviluppare il Consorzio Vendita Risone (CVR). La sua determinazione e intraprendenza spingono il Consorzio di divenire in pochi anni la prima cooperativa nazionale per prodotto commercializzato.

Nel 1985 entra a far parte del Gruppo Euricom al cui interno, nel 1994, viene nominato Amministratore Unico della capogruppo Euricom Spa. Euricom è una delle società più importanti nel settore del riso sia a livello europeo che mondiale), è oggi presente con propri stabilimenti, in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Olanda e Polonia cui si aggiungono uffici commerciali nel Regno Unito, nel Centro-Sud America e in India.