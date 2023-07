Sei nuovi agenti in prova alla Questura di Vercelli

Da alcuni giorni hanno preso servizio alla Questura di Vercelli sei nuovi agenti in prova della Polizia di Stato. Quattro di loro provengono dal 220° corso di formazione per allievi agenti, mentre due hanno frequentato il 221° corso.

Gli agenti termineranno il periodo di prova nel mese di agosto e verranno assegnati ai vari uffici. Nel quadro degli avvicendamenti del personale, sono stati assegnati alla Questura anche due poliziotti in sostituzione di altri trasferiti in altre sedi. Tutti gli operatori verranno impiegati prevalentemente nel servizio di controllo del territorio, per potenziare la vigilanza della città di Vercelli e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini.