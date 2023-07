Momenti di paura nell'auto ribaltata nel canale: donna messa in salvo dalla Polizia

Era bloccata e sofferente nell'auto ribaltata contro la sponda del canale la donna portata in salvo, nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo un pauroso incidente avvenuto a Porta Torino, a poca distanza dalla rotonca che conduce ai centri commerciali.

Ad accorgersi che qualcosa non andava, durante un ordinario servizio di controllo del territorio, una pattuglia di poliziotti che, transitando in zona, hanno notato un cartello pubblicitario semi-divelto, detriti e una staccionata di delimitazione diel canale abbattuta. Il successivo sopralluogo della zona ha portato gli agenti a notare l'auto capovolta sulle sponde dalla quale provenivano i lamenti di una donna che, con tono straziante, chiedeva aiuto.

Provvidenziale e decisiva l’attività degli operatori di Polizia che, dopo aver preso contezza della drammatica situazione, tramite la sala operativa hanno chiesto l’intervento di personale sanitario del 118 al fine di verificare le condizioni di salute della conducente e l’ausilio di un secondo equipaggio della Volante. Quest’ultimo, unitamente al personale della Polizia di Stato già presente, è sceso lungo l’argine del canale per tentare di trarre in salvo la conducente.

Stante la criticità della situazione, gli operatori, mediante l’uso di una corda, hanno ancorato il veicolo incidentato alla Volante e infranto il finestrino posteriore sinistro per cercare di estrarre la donna dall’abitacolo.

Durante tali fasi, sono poi giunti i carabinieri e una squadra dei locali Vigili del Fuoco che hanno collaborato al savataggio della donna. Quest’ultima, successivamente, è stata affidata al personale sanitario del 118 e trasportata all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.